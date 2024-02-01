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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 09:46
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.07.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil
JAMES KIERAN VINCENT CAHILL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Başkan Yardımcısı (Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG) Hayır C Grubu Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.1961 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil
WILLIAM RICHARD PERIAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı CFO, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003054 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil
GÜVEN ÖZYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) - Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil
JOSEPHİNE MARY PAYNE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2023 İcrada Görevli - - Hayır C Grubu Bağımsız Üye Değil
KATJA WINDT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2022 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041060 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
JOHAN EGBERT SCHEP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Ford Pro Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245955


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