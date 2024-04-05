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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2024 18:07
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -
JOSEPHINE MARY PAYNE Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Craiova Lideri
DAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar Üst Düzey Yönetici Ford Otosan Lideri -
SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -
CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -
ERCAN EMRAH DUMAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Tribe Lead - Uluslararası Pazarlar -
IAN ROBERT FOSTON Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Araç Programları Tribe Lideri -
MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -
OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -
AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
PINAR TOPÇU Kalite Platform Alan Lideri Üst Düzey Yönetici - -
ERHAN KÖSEOĞLU Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici - -
EMİNE BURÇAK TÜRKERİ Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268708


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 4,51 54.344.915 % 10,00  
UMPAS 12,21 1.693.379 % 10,00  
MRGYO 5,06 81.494.973 % 10,00  
KUTPO 108,90 230.441.273 % 10,00  
KRDMA 18,81 91.502.055 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9678 32,0036 % 0,34  
Euro 34,6609 34,7394 % 0,24  
Sterlin 40,2332 40,4349 % 0,59  
Frank 35,3266 35,5037 % 0,65  
Riyal 8,4899 8,5325 % 0,65  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,46 27,50 % 0,66  
Platin 928,54 932,15 % 0,66  
Paladyum 1.003,18 1.006,22 % 0,66  
Brent Pet. 91,61 91,61 % 0,66  
Altın Ons 2.328,83 2.329,18 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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