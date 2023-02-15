***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
15.02.2023 22:50
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı ekte pdf olarak yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113708
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,8513
En Düşük
18,8462
18:0520,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,1641
En Düşük
20,1514
18:051.113,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.113,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8505
|% 0,01
|
|Euro
|20,1533
|20,1653
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6084
|22,7218
|% -1,12
|
|Frank
|20,3190
|20,4414
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0093
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-18,35
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,41
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.559
|7.631
|-87,00
|
|Yarım
|3.693
|3.734
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.867
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA