***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFord Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Ford Otosan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.fordotosan.com.tr'de kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174285BIST