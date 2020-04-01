***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2020 18:34
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Leonard Martin Meany seçilmişlerdir.
Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Leonard Martin Meany ve Komite Üyeliklerine Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. William Richard Periam ve Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. William Richard Periam'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Ücret Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Stuart John Rowley'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin revize edilen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833976
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|PEKGY
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|TMPOL
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|RTALB
|5,13
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|KSTUR
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|BURVA
|11,68
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|% -9,95
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|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
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|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
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|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
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|TUPRS
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|496.057.563
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|IHLGM
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|% 1,90
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|KRDMD
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|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
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|% 5,23
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|ODAS
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|287.421.699
|% 2,94
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|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2725
|8,3139
|% 1,03
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|Frank
|6,8944
|6,9359
|% 0,59
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|Riyal
|1,7734
|1,7823
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.587
|9,43
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|Altın Gr.
|342
|342
|6,02
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,99
|14,02
|0,03
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|Gümüş Gr.
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|3,02
|0,04
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|24,85
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