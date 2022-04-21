***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2022 18:27
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Leonard Martin Meany'nin getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Leonard Martin Meany ve Komite Üyeliklerine Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. William Richard Periam ve Sn. Saibe Gül Ertuğ'un getirilmesine, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. William Richard Periam'ın getirilmesine, Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. Stuart John Rowley'nin getirilmesine
karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022769
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
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|: 2.532
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|Önceki Kapanış
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18:0515,9691
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7043
|14,7076
|% 0,25
|
|Euro
|15,9566
|15,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1240
|19,2199
|% 0,05
|
|Frank
|15,3857
|15,4784
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-18,67
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,30
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|B. Petrol
|108
|108
|1,07
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Seans Raporu
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PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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