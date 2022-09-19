***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine halihazırda komitede görev alan Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un yanısıra Sn. Dr. Katja Windt'in getirilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064102BIST