***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.09.2022 18:18
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine halihazırda komitede görev alan Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un yanısıra Sn. Dr. Katja Windt'in getirilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064102
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
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3.394
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3.200
18:0518,2969
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,2293
18:0518,3902
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,2312
18:05982,17
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|Açılış
|: 982,17
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|Önceki Kapanış
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986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2875
|18,2969
|% 0,23
|
|Euro
|18,3480
|18,3902
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,8107
|20,9150
|% 0,11
|
|Frank
|18,8617
|18,9753
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8483
|4,8726
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-4,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.778
|66,00
|
|Yarım
|3.253
|3.301
|20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|0,24
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Seans Raporu
18:05
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
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17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG