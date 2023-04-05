***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2023 21:02
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:
· Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Katja Windt'in getirilmesine,
· Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün, Sn. William Richard Periam, Sn. Katja Windt ve Sn. Saibe Gül Ertuğ'un getirilmesine,
· Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. William Richard Periam'ın getirilmesine,
· Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. James Kieran Vincent Cahill'in getirilmesine
karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132247
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0421
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
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19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,0316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0272
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.251,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.251,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2495
|19,2539
|% 0,21
|
|Euro
|21,0369
|21,0927
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,9045
|24,0243
|% -0,21
|
|Frank
|21,1480
|21,2754
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1152
|5,1408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|2,20
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.493
|8.579
|-3,00
|
|Yarım
|4.148
|4.198
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.099
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR