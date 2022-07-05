***FROTO* *NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO******NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, FROTO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. firmasının "Çatı ve Cephe Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. 3,6 MW gücünde olacak olan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. idaresinde bulunan Kocaeli İli, Başiskele sınırları içinde bulunan Yeniköy Tesisleri Kaynak Binası'na çatı ve cephe güneş enerji santrali olarak uygulanacaktır. Yan cephede ileri teknoloji şeffaf güneş panelleri kullanılarak güneş ışığı iç mekanın aydınlatırken bir taraftan da elektrik üretimi sağlanacaktır. Ayrıca bu özel projede çatılara da güneş panelleri konularak güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken karbon emisyonunun azalmasına büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme Bedeli KDV hariç 2.655.000 Euro'dur. (46.547.991 TL+KDV)Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041896BIST