***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2022 15:39
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKULE KAT:16 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
İnternet Adresi www.fasdat.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@fasdat.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKULE KAT:16 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 02123814900 02123814949
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.tr
BAHATTİN SOYLU MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) bahattins@fasdat.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Fasdat veya Şirket) tedarik zinciri yönetimi (satınalma, depolama ve dağıtım) ve gıda işleme alanlarında faaliyet göstermektedir.
Şirketin Süresi Sınırsız
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.200.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERHAN KURDOĞLU 236040 TRY 19,7
KORAN KURDOĞLU 226680 TRY 18,9
ELQ INVESTORS VIII LTD. 147240 TRY 12,3
YURDANUR KURDOĞLU 134040 TRY 11,2
TUNA KURDOĞLU 98640 TRY 8,2
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) 92040 TRY 7,7
CLOUSE S.A. 36840 TRY 3,1
ATA HOLDİNG 36240 TRY 3
PANGAEA ONE ACQUISITION HOLDINGS XV, LLC 23880 TRY 2
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 1200000 TRY 100
TOPLAM 1200000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.03.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 06.03.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
TUNA KURDOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.07.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERVİŞ CELALETTİN OKTAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CEM KURDOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Fasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sebze üretimi 2450000 2425000 TRY 99 Bağlı ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048171
BIST