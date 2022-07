***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKULE KAT:16 BEŞİKTAŞ-İSTANBULİnternet Adresi www.fasdat.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@fasdat.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksDİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKULE KAT:16 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 02123814900 02123814949Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.trBAHATTİN SOYLU MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) bahattins@fasdat.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Fasdat veya Şirket) tedarik zinciri yönetimi (satınalma, depolama ve dağıtım) ve gıda işleme alanlarında faaliyet göstermektedir.Şirketin Süresi SınırsızSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.200.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ERHAN KURDOĞLU 236040 TRY 19,7KORAN KURDOĞLU 226680 TRY 18,9ELQ INVESTORS VIII LTD. 147240 TRY 12,3YURDANUR KURDOĞLU 134040 TRY 11,2TUNA KURDOĞLU 98640 TRY 8,2EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) 92040 TRY 7,7CLOUSE S.A. 36840 TRY 3,1ATA HOLDİNG 36240 TRY 3PANGAEA ONE ACQUISITION HOLDINGS XV, LLC 23880 TRY 2Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 1200000 TRY 100TOPLAM 1200000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.03.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil HayırKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 06.03.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil HayırTUNA KURDOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.07.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDERVİŞ CELALETTİN OKTAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRCEM KURDOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiFasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sebze üretimi 2450000 2425000 TRY 99 Bağlı ortaklık