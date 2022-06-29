***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 11:11
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 655.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 30.06.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %25 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %25 maksimum %35 olarak dikkate alınır. VADE GÜN 1092 VADE BAŞLANGICI 30 Haziran 2022 Perşembe VADE SONU 26 Haziran 2025 Perşembe 1. KUPON ÖDEME TARİHİ 29/09/2022 2. KUPON ÖDEME TARİHİ 29/12/2022 3. KUPON ÖDEME TARİHİ 30/03/2023 4. KUPON ÖDEME TARİHİ 03/07/2023 5. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/09/2023 6. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/12/2023 7. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/03/2024 8. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/06/2024 9. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/09/2024 10. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/12/2024 11. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/03/2025 12. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/06/2025 Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039929
BIST
14:472.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,03
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:4716,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0462
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:4717,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0253
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:47967,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,71
|Açılış
|: 967,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:45
|RTALB
|7,46
|99.364.538
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.688.331
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|EKGYO
|2,72
|794.805.219
|% 7,51
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.248.764
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.261.940
|% -9,98
|
|BERA
|14,68
|398.179.990
|% -7,73
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,86
|2.517.385.887
|% -0,69
|
|SISE
|21,60
|2.406.931.304
|% 4,45
|
|EREGL
|26,72
|884.749.649
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,72
|794.805.219
|% 7,51
|
|SAHOL
|18,89
|688.848.765
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,72
|794.805.219
|% 7,51
|
|ODAS
|2,82
|346.750.601
|% -2,76
|
|YKBNK
|4,33
|514.485.893
|% 0,93
|
|SISE
|21,60
|2.406.931.304
|% 4,45
|
|TSKB
|1,96
|208.881.911
|% -2,97
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,88
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.475
|6.567
|-74,00
|
|Yarım
|3.169
|3.211
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|
Seans Raporu
14:45
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15:00GENTS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 463, 350 adet işlem
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14:58SANEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 278 adet işlem
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.60 ) 2, 588
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14:57XU100
Endeks 2, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 20, 052.00 milyon TL de
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14:57TMSN
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 325, 352 adet işlem