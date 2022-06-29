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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 11:11
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 655.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 30.06.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır   DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %25 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %25 maksimum %35 olarak dikkate alınır.   VADE GÜN 1092 VADE BAŞLANGICI 30 Haziran 2022 Perşembe VADE SONU 26 Haziran 2025 Perşembe  1. KUPON ÖDEME TARİHİ   29/09/2022 2. KUPON ÖDEME TARİHİ   29/12/2022 3. KUPON ÖDEME TARİHİ   30/03/2023 4. KUPON ÖDEME TARİHİ   03/07/2023 5. KUPON ÖDEME TARİHİ   28/09/2023 6. KUPON ÖDEME TARİHİ   28/12/2023 7. KUPON ÖDEME TARİHİ   28/03/2024 8. KUPON ÖDEME TARİHİ   27/06/2024 9. KUPON ÖDEME TARİHİ   26/09/2024 10. KUPON ÖDEME TARİHİ  26/12/2024 11. KUPON ÖDEME TARİHİ  27/03/2025 12. KUPON ÖDEME TARİHİ  26/06/2025 Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039929


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