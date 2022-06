***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 655.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 30.06.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %25 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %25 maksimum %35 olarak dikkate alınır. VADE GÜN 1092 VADE BAŞLANGICI 30 Haziran 2022 Perşembe VADE SONU 26 Haziran 2025 Perşembe 1. KUPON ÖDEME TARİHİ 29/09/2022 2. KUPON ÖDEME TARİHİ 29/12/2022 3. KUPON ÖDEME TARİHİ 30/03/2023 4. KUPON ÖDEME TARİHİ 03/07/2023 5. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/09/2023 6. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/12/2023 7. KUPON ÖDEME TARİHİ 28/03/2024 8. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/06/2024 9. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/09/2024 10. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/12/2024 11. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/03/2025 12. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/06/2025 Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039929BIST