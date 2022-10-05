***GARAN* *ALARK* *EUREN* *DAPGM* *ASELS* *TSPOR* *DARDL* *ARSAN* *ITTFH* *KLGYO* *KIMMR* *TSKB* *EUKYO* *HALKB* *VESBE* *ISCTR* *ISGYO* *IEYHO* *FADE*
05.10.2022 19:39
***GARAN******ALARK******EUREN******DAPGM******ASELS******TSPOR******DARDL******ARSAN******ITTFH******KLGYO******KIMMR******TSKB******EUKYO******HALKB******VESBE******ISCTR******ISGYO******IEYHO******FADE******KRDMD******AKBNK******ADESE******NTHOL******BEYAZ******SKBNK******IPEKE******SISE******FORMT******VKGYO******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ADESE, AKBNK, ALARK, ARSAN, ASELS, BEYAZ, DAPGM, DARDL, KIMMR, EUKYO, EUREN, FADE, FORMT, IEYHO, IPEKE, ISGYO, ITTFH, KRDMD, KLGYO, NTHOL, SKBNK, TSPOR, GARAN, HALKB, ISCTR, TSKB, SISE, VAKBN, VKGYO, VESBE
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. TREADSE00015 ADESE E 4,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 26,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 ALARK E 2,487 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAARSAN91B1 ARSAN E 0,710 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 ASELS E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. TREBFOK00014 BEYAZ E 0,600 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. TREDAPG00032 DAPGM E 75,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. TRADARDL91A3 DARDL E 2,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TREERSN00026 KIMMR E 527.681,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 EUKYO E 10,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEURN00030 EUREN E 65.556,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREFADE00012 FADE E 306.001,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TREFRMT00015 FORMT E 3,447 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 0,159 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TRAIPMAT92D2 IPEKE E 5,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 32.337.200,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 2,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. TREITFK00018 ITTFH E 2,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 2,061 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREKGYO00014 KLGYO E 11,250 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ NET HOLDİNG A.Ş. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ NET HOLDİNG A.Ş. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 454.587,306 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ŞEKERBANK T.A.Ş. TRASKBNK91N8 SKBNK E 26.565.000,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. TRETRBZ00016 TSPOR E 0,211 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 2,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 HALKB E 11,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 2,552 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 TSKB E 66.476.500,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE E 0,289 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 5,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş. TRAUZELW91H7 UZEL E 100,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 1,605 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREVEST00017 VESBE E 0,947 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067654
BIST