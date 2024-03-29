***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2024 09:22
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,11899 TL Teorik Fiyat: 68,381 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264086
BIST
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11:349.068
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 9.125
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|Önceki Kapanış
|: 9.080
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9.057
En Yüksek
9.154
11:3432,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0663
|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,4200
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32,5453
En Düşük
32,2788
11:3435,0007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0644
|Açılış
|: 35,0000
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|Önceki Kapanış
|: 35,0500
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35,3786
En Düşük
34,8774
11:342.325,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.325,71
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|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
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2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISSEN
|11,11
|14.471.914
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.649.159
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.436.909
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.213.791.580
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.156.821
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.561.170
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|THYAO
|295,00
|3.237.212.542
|% -0,92
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|TUPRS
|175,60
|1.271.409.021
|% -0,73
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,32
|1.069.969.697
|% 0,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|EKGYO
|9,77
|457.542.757
|% 1,03
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3688
|32,3837
|% 0,21
|
|Euro
|34,9528
|35,0007
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,17
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|