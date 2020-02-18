***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.02.2020 16:50
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN42036
Nominal Değer (TL)
96.902.973
Vade Başlangıç Tarihi
18/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/02/2020
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
14/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819893
BIST
16:46119.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.450,35
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:466,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:466,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:46310,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,22
|Açılış
|: 310,50
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,64
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,97
|279.976.052
|% 18,67
|
|BOSSA
|12,33
|64.147.489
|% 16,32
|
|TSPOR
|6,50
|519.387.236
|% 16,28
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|RAYSG
|4,26
|8.762.465
|% -9,36
|
|HUBVC
|35,94
|98.850.512
|% -9,20
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|EDIP
|2,31
|20.799.029
|% -7,97
|
|LUKSK
|10,86
|801.976
|% -7,73
|
|GSRAY
|3,55
|1.523.221.874
|% 2,90
|
|THYAO
|14,91
|1.521.424.321
|% -2,49
|
|ASELS
|28,94
|1.177.065.240
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,90
|633.176.554
|% 1,05
|
|ODAS
|2,29
|567.709.981
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,55
|1.523.221.874
|% 2,90
|
|ODAS
|2,29
|567.709.981
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|357.756.202
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,90
|633.176.554
|% 1,05
|
|ISGYO
|1,96
|380.577.354
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8828
|7,9223
|% 0,59
|
|Frank
|6,1519
|6,1890
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,25
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,48
|
|Yarım
|988
|1.014
|7,48
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|-1,18
|