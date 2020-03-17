***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.03.2020 16:52
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN62018
Nominal Değer (TL)
713.454.029
Vade Başlangıç Tarihi
17/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/03/2020
Vadesi (Gün)
93
İtfa Tarihi
18/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830102
BIST
16:5585.092
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -2.796,70
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:556,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:557,1167
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0762
|Açılış
|: 7,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1060
16:55310,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,83
|Açılış
|: 310,61
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.305
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|287,90
|8.132.460
|% 5,50
|
|PEKGY
|1,97
|8.194.107
|% 4,79
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|CRFSA
|4,86
|2.427.641
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.353.722
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.780.442
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|19.563.809
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|16.082.365
|% -10,00
|
|ASELS
|21,70
|1.140.267.411
|% -5,32
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|GARAN
|8,24
|682.898.229
|% 0,61
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|AKBNK
|5,92
|284.803.953
|% -0,84
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|IHLGM
|0,79
|89.494.510
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|120.142.124
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,09
|105.095.577
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7732
|7,8122
|% -1,24
|
|Frank
|6,7053
|6,7457
|% -0,89
|
|Riyal
|1,7156
|1,7242
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-12,83
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.074
|2.105
|37,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|35,11
|
|Yarım
|998
|1.025
|16,98
|
|Çeyrek
|501
|512
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,46
|29,46
|-0,59
|