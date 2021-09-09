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***GARAN* *DENIZ* *ISCTR* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.09.2021 17:42



***GARAN******DENIZ******ISCTR******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [NURVK, DENIZ, ISCTR, GARAN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA32218 100.000.000 08.09.2021 03.03.2022 13.09.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32254 107.000.000 08.09.2021 04.03.2022 13.09.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB12228 579.945.221 09.09.2021 10.01.2022 13.09.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSGRAN92216 279.070.000 09.09.2021 14.09.2022 13.09.2021


İlgili Şirketler [NURVK, DENIZ, ISCTR, GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963014


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KENT 209,00 2.098.520 % 10,00  
ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
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Sterlin 11,6418 11,7002 % 0,23  
Frank 9,1690 9,2243 % 0,35  
Riyal 2,2431 2,2544 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 3,10  
Altın Gr. 487 487 0,13  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,12  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,04  
B. Petrol 71,94 71,94 0,49  
Seans Raporu 18:05
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