***GARAN* *ENJSA* *DOGUB* *ASELS* *PENGD* *ASYAB* *PSGYO* *AGYO* *KLKIM* *TKNSA* *SRVGY* *PETKM* *IHLGM* *GWIND* *KRSTL* *LIDFA* *HALKB* *PNLSN* *INVES*
28.04.2022 16:10
***GARAN******ENJSA******DOGUB******ASELS******PENGD******ASYAB******PSGYO******AGYO******KLKIM******TKNSA******SRVGY******PETKM******IHLGM******GWIND******KRSTL******LIDFA******HALKB******PNLSN******INVES******SNGYO******NTHOL******ENSRI******MIPAZ******AKSGY******HEDEF******HLGYO******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKSGY, ASELS, ASYAB, AGYO, DOGUB, ENJSA, ENSRI, GWIND, HLGYO, HEDEF, INVES, IHLGM, KLKIM, KRSTL, LIDFA, MIPAZ, NTHOL, PNLSN, PSGYO, PENGD, PETKM, SRVGY, SNGYO, TKNSA, GARAN, HALKB, VAKBN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREAIGY00017 AKSGY E 0,199 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 ASELS E 10.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TREAYKB00014 ASYAB E 5.555,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAAGYOW91Q2 AGYO E 5.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRADOGUB92F9 DOGUB E 58.459,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ENERJİSA ENERJİ A.Ş. TREENSA00014 ENJSA E 10.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREENSR00026 ENSRI E 2.862,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş. TREGWIN00014 GWIND E 55.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY00016 HLGYO E 0,804 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ HEDEF HOLDİNG A.Ş. TREHDEF00017 HEDEF E 50.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ INVESTCO HOLDİNG A.Ş. TREINVS00029 INVES E 10.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. TRAOKANT91B5 IHLGM E 56.770,159 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREKLKM00025 KLKIM E 21.500,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRSTL91A6 KRSTL E 25.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ LİDER FAKTORİNG A.Ş. TRELDFK00016 LIDFA E 6.975.351,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAMIPAZ91J8 MIPAZ E 0,858 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ NET HOLDİNG A.Ş. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 47.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREPNLS00017 PNLSN E 13.078,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREPSFK00023 PSGYO E 64.516,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. TRAPENGD91A8 PENGD E 0,424 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 PETKM E 0,600 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRESRGY00010 SRVGY E 5.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRESNGY00019 SNGYO E 80.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TRETKNO00010 TKNSA E 81.500,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 HALKB E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 375,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024805
BIST