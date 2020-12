***GARAN* *EREGL* *MGROS* *PARSN* *YBTAS* *BUCIM* *PETKM* *SNPAM* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***GARAN******EREGL******MGROS******PARSN******YBTAS******BUCIM******PETKM******SNPAM******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BUCIM, DOHOL, EREGL, GARAN, MGROS, PARSN, PETKM, SNPAM, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AHMET BASOGLU 150.000,000BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AHMET BASOGLU 150.000,000BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NEJLA TIMUR 102.064,140DOHOL 4 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E HASAN ERGENÇ 100.000,000EREGL 5 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E HÜSEYIN TOPRAK 699,450GARAN 6 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. E HASAN ERGENÇ 50.000,000MGROS 7 MIGROS TICARET A.S. E HASAN ERGENÇ 2.000,000PARSN 8 PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. E HASAN ERGENÇ 20.000,000PETKM 9 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E DURAN ISERI 9,051SNPAM 10 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E CELAL SÖNMEZ 400.000,000YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRKAN AKSOY 0,560YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLI