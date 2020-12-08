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***GARAN* *EREGL* *MGROS* *PARSN* *YBTAS* *BUCIM* *PETKM* *SNPAM* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

08.12.2020 17:22



***GARAN******EREGL******MGROS******PARSN******YBTAS******BUCIM******PETKM******SNPAM******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, DOHOL, EREGL, GARAN, MGROS, PARSN, PETKM, SNPAM, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AHMET BASOGLU 150.000,000
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AHMET BASOGLU 150.000,000
BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NEJLA TIMUR 102.064,140
DOHOL 4 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E HASAN ERGENÇ 100.000,000
EREGL 5 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E HÜSEYIN TOPRAK 699,450
GARAN 6 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. E HASAN ERGENÇ 50.000,000
MGROS 7 MIGROS TICARET A.S. E HASAN ERGENÇ 2.000,000
PARSN 8 PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. E HASAN ERGENÇ 20.000,000
PETKM 9 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E DURAN ISERI 9,051
SNPAM 10 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E CELAL SÖNMEZ 400.000,000
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRKAN AKSOY 0,560
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLI
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 18,16 279.088.808 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.985.369 % 9,99  
EREGL 13,45 1.170.486.705 % 9,98  
DOBUR 24,74 13.751.686 % 9,96  
CASA 115,00 1.100.565 % 9,94  
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Riyal 2,0762 2,0866 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 7,68  
Altın Gr. 470 470 1,83  
Cumhuriyet 3.118 3.165 49,00  
Tam 3.102 3.181 46,00  
Yarım 1.499 1.539 22,25  
Çeyrek 752 769 11,13  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 0,06  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,01  
B. Petrol 48,80 48,80 0,01  
Seans Raporu 18:05
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