***GARAN* *FLAP* *PSDTC* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.04.2021 09:31
***GARAN******FLAP******PSDTC******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, GARAN, PSDTC, SAHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,383 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) GARAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1485238 TL Teorik Fiyat: 6,881 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PSDTC.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0422552 TL Teorik Fiyat: 25,238 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SAHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,35 TL Teorik Fiyat: 8,89 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923149
BIST
11:261.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:268,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:269,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:26452,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 452,90
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ERBOS
|75,90
|44.245.498
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.682.408
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.537
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.232.702
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,11
|10.578.705
|% -8,56
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,70
|127.402.512
|% -7,04
|
|BJKAS
|8,81
|421.677.106
|% -4,24
|
|KOZAL
|127,00
|382.961.056
|% 1,52
|
|GARAN
|6,90
|302.249.106
|% 0,27
|
|JANTS
|886,00
|217.304.979
|% 7,13
|
|SISE
|7,46
|209.152.360
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,81
|421.677.106
|% -4,24
|
|GARAN
|6,90
|302.249.106
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|127.402.512
|% -7,04
|
|PETKM
|6,09
|181.057.923
|% 1,67
|
|SISE
|7,46
|209.152.360
|% 0,95
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1580
|8,1605
|% 0,10
|
|Euro
|9,5962
|9,6119
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2641
|11,3206
|% 0,21
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,05
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|-1,18
|
Seans Raporu
11:26
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11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 12 artarak (% 0.21 ) 1, 466
-
11:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 606.00 milyon TL de
-
11:38AKSEN
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 733 adet işlem
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11:37DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 107, 980 adet işlem
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11:36IZFAS
Yüzde 9.23 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 647 adet işlem