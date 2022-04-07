***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1Ek Açıklamalar31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Talep Formu.pdfEK: 2 Request Form.pdfEK: 3 Onaylı Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017321BIST