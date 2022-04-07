***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
07.04.2022 18:23
0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11
GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4
GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2
GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1
Ek Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.
Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Talep Formu.pdf
EK: 2 Request Form.pdf
EK: 3 Onaylı Bilgi Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017321
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0416
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0269
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05916,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,11
|Açılış
|: 916,76
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7348
|14,7378
|% 0,22
|
|Euro
|16,0399
|16,0751
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2008
|19,2971
|% 0,17
|
|Frank
|15,7203
|15,8150
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|11,11
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
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17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de