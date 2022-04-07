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***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

07.04.2022 18:23
***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bil

0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11
GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4
GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2
GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1

Ek Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.
Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Talep Formu.pdf
EK: 2 Request Form.pdf
EK: 3 Onaylı Bilgi Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017321


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ISGYO 14,30 85.242.284 % 10,00  
IHAAS 12,54 8.237.652 % 10,00  
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Altın Ons 1.936 1.936 11,11  
Altın Gr. 917 917 6,76  
Cumhuriyet 6.071 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,18  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,09  
B. Petrol 101 101 -0,23  
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