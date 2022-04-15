***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GARAN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GARANİşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3638888Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 04.04.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 29.04.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıGARAN, TRAGARAN91N1 Nâma Değil - 12,2Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıGARAN, TRAGARAN91N1 04.04.2022 0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2Konuya İlişkin Özel ŞartlarBulunmamaktadır.Ek Açıklamalar31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Talep Formu.pdfEK: 2 Request Form.pdfEK: 3 Onaylı Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021260BIST