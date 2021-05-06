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***GARAN* *ISCTR* *DENFA* *CRDFA* *ODEA* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.05.2021 17:44



***GARAN******ISCTR******DENFA******CRDFA******ODEA******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODEA, CRDFA, DENFA, AGHOL, GARAN, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA92117 42.177.000 06.05.2021 03.09.2021 10.05.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC82114 37.000.000 06.05.2021 24.08.2021 10.05.2021
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK82128 50.000.000 05.05.2021 18.08.2021 10.05.2021
- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYAZI52315 300.000.000 06.05.2021 04.05.2023 10.05.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN82131 654.590.000 06.05.2021 04.08.2021 10.05.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB92113 539.674.312 06.05.2021 06.09.2021 10.05.2021


İlgili Şirketler [ODEA, CRDFA, DENFA, AGHOL, GARAN, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934972


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MRSHL 313,50 9.907.798 % 10,00  
TKURU 269,50 1.497.373 % 10,00  
UZERB 49,96 539.707 % 10,00  
MERIT 308,10 1.739.188 % 10,00  
DITAS 17,62 22.929.462 % 9,99  
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Altın Ons 1.813 1.813 26,00  
Altın Gr. 484 484 6,42  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 0,81  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,19  
B. Petrol 68,27 68,27 -0,69  
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