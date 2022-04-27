***GARAN* *PNLSN* *INVES* *SNGYO* *NTHOL* *PSGYO* *KLKIM* *TKNSA* *HEDEF* *SRVGY* *YBTAS* *BTCIM* *GWIND* *VAKBN* *KRSTL* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***GARAN******PNLSN******INVES******SNGYO******NTHOL******PSGYO******KLKIM******TKNSA******HEDEF******SRVGY******YBTAS******BTCIM******GWIND******VAKBN******KRSTL******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BTCIM, GARAN, GWIND, HEDEF, INVES, KLKIM, KRSTL, LIDFA, NTHOL, PNLSN, PSGYO, SNGYO, SRVGY, TKNSA, VAKBN, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BTCIM 1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E EMEL ARSLAN ŞAHİN 3.400,073GARAN 2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 1,000GWIND 3 GALATA WIND ENERJİ A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 1.722,000GWIND 4 GALATA WIND ENERJİ A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 53.278,000HEDEF 5 HEDEF HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 50.000,000INVES 6 INVESTCO HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 10.000,000KLKIM 7 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 148,000KLKIM 8 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 20.352,000KRSTL 9 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 23.000,000LIDFA 10 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 288.125,000LIDFA 11 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 811.875,000LIDFA 12 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E BATIKAN ÇETİN 1.865.000,000NTHOL 13 NET HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 20.000,000PNLSN 14 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 13.078,000PSGYO 15 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 26.044,000PSGYO 16 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 29.000,000SNGYO 17 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MELİS ÇET 80.000,000SRVGY 18 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 5.000,000TKNSA 19 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 59.000,000VAKBN 20 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E MUSTAFA KARAÇAYLI 375,000YBTAS 21 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FEHMİ GÜNER 0,280YBTAS 22 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FEHMİ GÜNER 0,466YBTAS 23 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSA MÜJDECİ 0,280YBTAS 24 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSA MÜJDECİ 0,466(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024305BIST