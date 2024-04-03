***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
03.04.2024 19:15
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
03.04.2024 tarihli Esas Sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 03/04/2024 03/04/2024 11057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266733
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1100
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.352,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,05
|Açılış
|: 2.352,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9338
|31,9436
|% -0,32
|
|Euro
|34,5873
|34,6426
|% 0,27
|
|Sterlin
|40,2759
|40,4778
|% -0,69
|
|Frank
|35,2549
|35,4316
|% -0,72
|
|Riyal
|8,4954
|8,5380
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
|
|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
|