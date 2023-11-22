***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2024Ek Açıklamalarİlgi: 31/03/2023 ve 21/06/2023 tarihli KAP açıklamamız İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarihli toplantısında, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olduğu kamuya açıklanmış olup, ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 15 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu("Kurul")'na yapılan başvuru sonucunda Kurul'un 70/1551Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2023 11 22 Onaylı Yurt İçi İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219411BIST