***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2024 08:47
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2024 yılı sonunda dolması nedeniyle ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7nci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Ek TR.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği Ek Eng.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238724
BIST