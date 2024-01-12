***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarBankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2024 yılı sonunda dolması nedeniyle ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7nci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Ek TR.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği Ek Eng.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238724BIST