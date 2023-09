***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun görünümünün Negatif 'ten Durağan'a revize edilmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B"de sabit bırakmış, görünümü ise Negatif 'ten Durağan'a revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b"de sabit bırakılmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB- / Durağan GörünümB- / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB / Durağan GörünümB / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite NotuAna Hissedar Destek Notub-b-Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB-B-Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerCCC+CCC+*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196991