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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.09.2023 09:31
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun görünümünün Negatif 'ten Durağan'a revize edilmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B"de sabit bırakmış, görünümü ise Negatif 'ten Durağan'a revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b"de sabit bırakılmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
     
    Güncel  Notlar
    Önceki

    Uzun  Vadeli YP
    B-  / Durağan Görünüm
    B-  / Negatif Görünüm

    Kısa  Vadeli YP
    B
    B

    Uzun  Vadeli TL
    B  / Durağan Görünüm
    B  / Negatif Görünüm

    Kısa  Vadeli TL
    B
    B

    Finansal  Kapasite Notu
    b
    b

    Ana  Hissedar Destek Notu
    b-
    b-

    Uzun  Vadeli Ulusal Notu
    AA(tur)
    AA(tur)

    Uzun  Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
    B-
    B-

    Kısa  Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
    B
    B

    Sermaye  Benzeri Tahviller
    CCC+
    CCC+

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196991


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CIMSA 325,70 817.384.915 % 10,00  
NATEN 313,60 155.061.746 % 10,00  
CASA 93,50 1.274.031 % 10,00  
AYES 33,44 2.551.539 % 10,00  
ISBTR 353.192,40 353.192 % 10,00  
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Sterlin 33,1449 33,3112 % 0,07  
Frank 29,7868 29,9662 % -0,08  
Riyal 7,2316 7,2679 % 0,25  
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Altın Gr. 1.681 1.682 1,46  
Cumhuriyet 11.343 11.514 -29,00  
Tam 11.114 11.185 -5,00  
Yarım 5.574 5.616 -2,00  
Çeyrek 2.778 2.808 -1,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 -0,10  
Gümüş Gr. 20,51 20,54 -0,04  
B. Petrol 92,27 92,27 0,31  
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