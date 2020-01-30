***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.048 -16.622 38.504 1.161.002 -1.187.871 -419.293 6.059 0 6.641.652 6.238.479 64.730 6.303.209Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.042 0 0 87.042 0 87.042Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 0 6.641.652 46.689.296 197.546 46.886.842Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 63.040 -11.583 117.733 465.491 484.361 -189.719 -36.920 0 6.164.914 7.057.317 77.044 7.134.361Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.224 0 0 30.224 0 30.224Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.963 -172.474 217.095 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 0 6.164.914 53.776.837 273.910 54.050.747Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER187.129.637 307.620.161 494.749.798 164.137.002 329.699.658 493.836.660GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 23.655.572 39.101.523 62.757.095 22.813.515 44.901.913 67.715.428Teminat Mektupları23.555.242 26.872.148 50.427.390 22.742.832 27.430.938 50.173.770Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.252.136 1.252.136 0 981.914 981.914Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.408.118 620.356 2.028.474 1.842.819 385.452 2.228.271Diğer Teminat Mektupları22.147.124 24.999.656 47.146.780 20.900.013 26.063.572 46.963.585Banka Kredileri35.845 1.543.198 1.579.043 23.495 2.765.334 2.788.829İthalat Kabul Kredileri35.395 1.521.807 1.557.202 23.495 2.765.334 2.788.829Diğer Banka Kabulleri450 21.391 21.841 0 0 0Akreditifler64.485 10.611.998 10.676.483 47.188 14.638.734 14.685.922Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler64.485 10.611.998 10.676.483 47.188 14.638.734 14.685.922Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 74.179 74.179 0 66.907 66.907Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER62.668.511 14.344.299 77.012.810 52.698.904 12.841.024 65.539.928Cayılamaz Taahhütler62.458.341 12.568.282 75.026.623 52.490.826 9.539.003 62.029.829Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.306.346 10.576.157 15.882.503 4.335.975 7.765.351 12.101.326Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 6.336 6.336 0 5.743 5.743Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.305.168 1.273.729 17.578.897 13.372.364 1.161.904 14.534.268Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.184.727 0 3.184.727 2.719.279 0 2.719.279İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri137.121 0 137.121 66.328 0 66.328Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri37.521.955 712.060 38.234.015 31.989.568 553.338 32.542.906Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.024 0 3.024 7.312 0 7.312Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 52.667 52.667Cayılabilir Taahhütler210.170 1.776.017 1.986.187 208.078 3.302.021 3.510.099Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.045 1.446.989 1.462.034 118.805 3.040.576 3.159.381Diğer Cayılabilir Taahhütler195.125 329.028 524.153 89.273 261.445 350.718TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 100.805.554 254.174.339 354.979.893 88.624.583 271.956.721 360.581.304Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar22.373.314 43.574.257 65.947.571 13.093.473 50.419.760 63.513.233Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.835.016 16.607.942 21.442.958 6.000.686 17.404.868 23.405.554Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler17.538.298 26.966.315 44.504.613 7.092.787 33.014.892 40.107.679Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler78.432.240 210.600.082 289.032.322 75.531.110 221.536.961 297.068.071Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.322.962 8.764.639 16.087.601 11.559.409 13.254.851 24.814.260Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.686.017 4.409.675 8.095.692 4.765.141 7.545.258 12.310.399Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.636.945 4.354.964 7.991.909 6.794.268 5.709.593 12.503.861Para ve Faiz Swap İşlemleri60.617.121 160.582.646 221.199.767 45.874.245 156.440.960 202.315.205Swap Para Alım İşlemleri9.766.706 67.104.838 76.871.544 10.649.363 63.055.771 73.705.134Swap Para Satım İşlemleri43.894.979 29.683.702 73.578.681 33.809.288 36.121.829 69.931.117Swap Faiz Alım İşlemleri3.477.718 31.897.053 35.374.771 707.797 28.631.680 29.339.477Swap Faiz Satım İşlemleri3.477.718 31.897.053 35.374.771 707.797 28.631.680 29.339.477Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.170.756 20.898.894 31.069.650 17.232.147 32.370.725 49.602.872Para Alım Opsiyonları5.408.521 5.945.014 11.353.535 9.069.974 8.208.590 17.278.564Para Satım Opsiyonları4.573.863 7.416.639 11.990.502 8.084.584 10.686.711 18.771.295Faiz Alım Opsiyonları0 6.649.121 6.649.121 0 11.921.185 11.921.185Faiz Satım Opsiyonları0 888.120 888.120 0 1.554.239 1.554.239Menkul Değerler Alım Opsiyonları87.880 0 87.880 24.665 0 24.665Menkul Değerler Satım Opsiyonları100.492 0 100.492 52.924 0 52.924Futures Para İşlemleri131.926 534.975 666.901 837.290 970.229 1.807.519Futures Para Alım İşlemleri128.032 208.060 336.092 66.180 807.290 873.470Futures Para Satım İşlemleri3.894 326.915 330.809 771.110 162.939 934.049Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 29.604 29.604 0 18.066 18.066Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 29.604 29.604 0 18.066 18.066Diğer189.475 19.789.324 19.978.799 28.019 18.482.130 18.510.149EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER805.331.669 860.068.236 1.665.399.905 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450EMANET KIYMETLER61.688.136 42.938.926 104.627.062 47.679.289 45.204.129 92.883.418Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları27.430.538 0 27.430.538 16.549.359 0 16.549.359Emanete Alınan Menkul Değerler15.270.202 12.493.790 27.763.992 11.117.076 15.329.484 26.446.560Tahsile Alınan Çekler15.688.562 5.837.295 21.525.857 16.598.765 5.317.179 21.915.944Tahsile Alınan Ticari Senetler2.702.936 938.150 3.641.086 2.820.947 1.021.743 3.842.690Tahsile Alınan Diğer Kıymetler250.510 20.797.896 21.048.406 189.845 19.210.946 19.400.791İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 144.496 144.496 0 128.789 128.789Diğer Emanet Kıymetler345.388 2.727.299 3.072.687 403.297 4.195.988 4.599.285Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER743.643.533 817.129.310 1.560.772.843 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032Menkul Kıymetler4.036.323 1.563.950 5.600.273 2.626.072 149.806 2.775.878Teminat Senetleri23.737.421 13.743.078 37.480.499 27.157.222 13.490.262 40.647.484Emtia3.371 0 3.371 13.913 0 13.913Varant0 377.819 377.819 0 359.113 359.113Gayrimenkul175.430.786 148.434.218 323.865.004 169.974.426 135.795.357 305.769.783Diğer Rehinli Kıymetler540.435.632 653.010.149 1.193.445.781 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774Rehinli Kıymet Alanlar0 96 96 0 87 87KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 18.011.088 10.454.777Alınan Faizler40.681.115 34.769.428Ödenen Faizler-21.880.818 -20.145.242Alınan Temettüler11.276 7.691Alınan Ücret ve Komisyonlar8.643.797 6.944.272Elde Edilen Diğer Kazançlar5.426.784 4.371.274Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar702.180 388.778Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.649.574 -7.768.620Ödenen Vergiler-1.889.092 -2.710.369Diğer-5.034.580 -5.402.435Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -3.572.118 4.836.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.110.263 505.794Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.256.848 -1.785.550Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-28.502.718 -30.127.463Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.296.756 3.645.600Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-3.491.287 3.757.825Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)37.470.410 38.772.304Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-9.109.859 -14.774.175Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.788.493 4.842.351Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 14.438.970 15.291.463YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -1.550.313 3.816.031İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-606.785 -1.794.001Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller384.197 1.206.272Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.316.987 -17.750.702Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.038.450 20.699.593Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.248.680 -693.258Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar199.492 2.148.127Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.052.169 2.214.086Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.536.128 22.491.378Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.277.486 -18.345.768İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-680 -1.931.524Kiralamaya İlişkin Ödemeler-310.131 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.472.401 1.423.512Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 10.308.889 22.745.092Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 37.697.604 14.952.512Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 48.006.493 37.697.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.241.390 6.706.605DİĞER KAPSAMLI GELİRLER892.971 -403.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar132.740 42.887Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)77.072 18.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.279 -20.906Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları80.509 45.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.562 -392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar760.231 -446.283Yabancı Para Çevrim Farkları465.491 1.161.002Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.296.692 -1.407.442Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-696.601 -39.740Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-237.150 -525.062Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-68.201 364.959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.134.361 6.303.209Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)34.725.166 74.235.255 108.960.421 25.196.426 77.856.755 103.053.181Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 14.200.209 57.897.826 72.098.035 3.771.639 63.383.857 67.155.496Nakit Değerler ve Merkez Bankası3.285.977 38.739.329 42.025.306 2.815.833 38.805.205 41.621.038Bankalar747.860 18.834.329 19.582.189 958.317 24.513.830 25.472.147Para Piyasalarından Alacaklar10.205.763 453.693 10.659.456 3.701 138.076 141.777Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-39.391 -129.525 -168.916 -6.212 -73.254 -79.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 692.738 4.526.562 5.219.300 305.745 4.335.292 4.641.037Devlet Borçlanma Senetleri370.765 91.126 461.891 176.148 83.426 259.574Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler303.272 30.148 333.420 97.797 102.529 200.326Diğer Finansal Varlıklar18.701 4.405.288 4.423.989 31.800 4.149.337 4.181.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 18.274.036 10.369.493 28.643.529 18.254.325 8.908.628 27.162.953Devlet Borçlanma Senetleri18.192.222 6.627.521 24.819.743 18.174.639 4.657.172 22.831.811Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler32.328 350.053 382.381 15.058 220.404 235.462Diğer Finansal Varlıklar49.486 3.391.919 3.441.405 64.628 4.031.052 4.095.680Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.558.183 1.441.374 2.999.557 2.864.717 1.228.978 4.093.695Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.133.910 1.424.303 2.558.213 2.301.908 1.046.359 3.348.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı424.273 17.071 441.344 562.809 182.619 745.428İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)180.738.392 115.539.328 296.277.720 167.902.027 109.165.560 277.067.587Krediler5.1.5 166.976.048 110.530.551 277.506.599 153.460.388 102.549.167 256.009.555Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.326.634 4.857.520 6.184.154 1.674.838 5.291.202 6.966.040Faktoring Alacakları5.1.7 1.809.179 620.984 2.430.163 1.974.562 611.571 2.586.133İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 20.732.279 6.988.063 27.720.342 18.586.328 6.067.681 24.654.009Devlet Borçlanma Senetleri20.591.464 6.967.172 27.558.636 18.552.564 6.053.663 24.606.227Diğer Finansal Varlıklar140.815 20.891 161.706 33.764 14.018 47.782Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.105.748 -7.457.790 -17.563.538 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 1.424.822 27.436 1.452.258 828.631 29.064 857.695Satış Amaçlı1.424.822 27.436 1.452.258 828.631 29.064 857.695Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI149.767 4.087 153.854 129.287 3.584 132.871İştirakler (Net)5.1.10 35.747 6 35.753 35.747 5 35.752Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler35.747 6 35.753 35.747 5 35.752Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.020 4.081 118.101 93.540 3.579 97.119Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar114.020 4.081 118.101 93.540 3.579 97.119Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.145.933 382.366 5.528.299 4.246.180 248.738 4.494.918MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 430.194 49.712 479.906 368.133 47.939 416.072Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer423.806 49.712 473.518 361.745 47.939 409.684YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 569.719 0 569.719 558.309 0 558.309CARİ VERGİ VARLIĞI7.649 78.568 86.217 89.774 85.492 175.266ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 1.861.118 20.892 1.882.010 1.494.185 24.992 1.519.177DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 5.502.245 7.661.499 13.163.744 4.987.279 5.891.246 10.878.525VARLIKLAR TOPLAMI230.555.005 197.999.143 428.554.148 205.800.231 193.353.370 399.153.601YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 113.245.513 164.031.812 277.277.325 104.075.640 140.162.137 244.237.777ALINAN KREDİLER5.2.2 2.687.955 22.934.104 25.622.059 1.185.677 32.154.050 33.339.727PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 416.266 1.370.595 1.786.861 1.413.902 1.220.688 2.634.590İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.036.084 14.990.453 21.026.537 4.099.201 22.812.262 26.911.463Bonolar4.825.540 0 4.825.540 1.926.060 27.087 1.953.147Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.210.544 14.990.453 16.200.997 2.173.141 22.785.175 24.958.316FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 14.342.293 14.342.293 0 12.312.230 12.312.230TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.945.271 2.294.394 4.239.665 2.536.310 1.973.852 4.510.162Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.305.445 2.199.506 3.504.951 2.344.496 1.955.394 4.299.890Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı639.826 94.888 734.714 191.814 18.458 210.272FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 969.316 165.454 1.134.770 0 0 0KARŞILIKLAR5.2.9 5.348.121 1.178.252 6.526.373 4.281.061 1.088.451 5.369.512Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.135.056 111.605 1.246.661 988.225 138.877 1.127.102Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)589.541 50.992 640.533 403.175 41.645 444.820Diğer Karşılıklar3.623.524 1.015.655 4.639.179 2.889.661 907.929 3.797.590CARİ VERGİ BORCU5.2.10 1.149.548 102.427 1.251.975 558.766 88.115 646.881ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 29.480 29.480 0 19.121 19.121SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 14.252.573 2.283.783 16.536.356 15.877.710 2.430.568 18.308.278ÖZKAYNAKLAR5.2.14 53.554.029 496.718 54.050.747 46.599.322 287.520 46.886.842Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.375.110 267.474 1.642.584 1.334.963 138.431 1.473.394Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.466.893 -94.917 1.371.976 813.913 -202.070 611.843Kar Yedekleri39.288.768 324.161 39.612.929 32.626.814 351.159 32.977.973Yasal Yedekler1.546.353 53.081 1.599.434 1.540.985 40.717 1.581.702Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.509.839 0 37.509.839 30.856.685 0 30.856.685Diğer Kar Yedekleri232.576 271.080 503.656 229.144 310.442 539.586Kar veya Zarar6.164.914 0 6.164.914 6.641.652 0 6.641.652Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.164.914 0 6.164.914 6.641.652 0 6.641.652Azınlık Payları273.910 0 273.910 197.546 0 197.546YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI199.866.154 228.687.994 428.554.148 180.627.589 218.526.012 399.153.601Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 42.045.625 41.246.027Kredilerden Alınan Faizler33.866.206 30.971.635Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler233.541 324.582Bankalardan Alınan Faizler855.208 629.799Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler395.622 37.728Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.658.911 8.261.754Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar113.531 72.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.784.388 4.145.126İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.760.992 4.043.865Finansal Kiralama Faiz Gelirleri511.531 539.811Diğer Faiz Gelirleri524.606 480.718FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -21.372.200 -20.369.094Mevduata Verilen Faizler-16.529.107 -14.756.035Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.799.135 -1.965.032Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-117.758 -1.193.709İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.650.526 -2.388.905Kiralama Faiz Giderleri-188.093 -3.234Diğer Faiz Giderleri-87.581 -62.179NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ20.673.425 20.876.933NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.273.573 5.102.687Alınan Ücret ve Komisyonlar8.643.797 6.944.272Gayri Nakdi Kredilerden721.434 587.647Diğer7.922.363 6.356.625Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.370.224 -1.841.585Gayri Nakdi Kredilere-15.350 -2.238Diğer-2.354.874 -1.839.347TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 11.276 7.691TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -1.806.062 -1.145.747Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-157.084 853.849Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.935.307 839.627Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.286.329 -2.839.223DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 5.676.784 3.517.425FAALİYET BRÜT KÂRI30.828.996 28.358.989BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -11.491.709 -9.257.780DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -855.943 -1.578.466PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.187.991 -3.645.278DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -6.121.085 -5.123.707NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.172.268 8.753.758BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 8.172.268 8.753.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.930.878 -2.047.153Cari Vergi Karşılığı-2.362.115 -1.806.595Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-292.444 -651.170Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi723.681 410.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 6.241.390 6.706.605DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 6.241.390 6.706.605Grubun Karı (Zararı)6.164.914 6.641.652Azınlık Payları Karı (Zararı)76.476 64.953Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01468000 0,01581000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815607BIST