***GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
06.02.2020 15:30
***GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01715 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01715 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01756 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01756 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817381
BIST
17:11122.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 213,23
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:115,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:116,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:11300,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,26
|Açılış
|: 300,75
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,48
|21.692.742
|% 19,84
|
|VESTL
|16,82
|471.490.526
|% 13,80
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|UZERB
|2,33
|119.556
|% 9,39
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|76.031
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|2.041.739.946
|% 0,68
|
|ODAS
|2,23
|685.857.064
|% 0,45
|
|SASA
|9,37
|638.619.601
|% -0,95
|
|SISE
|5,56
|637.175.633
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,13
|520.578.179
|% 4,33
|
|ODAS
|2,23
|685.857.064
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,23
|262.284.034
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,93
|516.771.770
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,13
|520.578.179
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,70
|116.047.998
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7395
|7,7783
|% -0,09
|
|Frank
|6,1163
|6,1531
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,63
|
|Yarım
|959
|984
|4,66
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,32
|