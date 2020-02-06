***GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01715 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01715 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01756 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01756 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817381BIST