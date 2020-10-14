GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 204.308,35 % 0,000446 % 0,005682 % 1.273,481094
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 625.611,89 % 0,006816 % 0,017398 % 255,252388
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.818,33 % 0,021382 % 0,00019 % 0,886761
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.223,96 % 0,03 % 0,00212 % 7,06566
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 466.647,96 % 0,095205 % 0,012977 % 13,630479
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 87.209,78 % 0,03 % 0,002425 % 8,083998
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 35.836,3 % 0,03 % 0,000997 % 3,321878
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 75.519,73 % 0,03 % 0,0021 % 7,000371
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 102.524,38 % 0,03 % 0,002851 % 9,503598
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.065,48 % 0,03 % 0,000641 % 2,138081
ING Menkul Değerler A.Ş. 178.377,89 % 0,025 % 0,00496 % 19,84188
Citi Menkul Değerler A.Ş. 23.089,81 % 0,03 % 0,000642 % 2,140334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881440
BIST