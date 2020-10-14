GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.879,19 % 0,000437 % 0,004818 % 1.101,96466
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 47.594,06 % 0,016913 % 0,046997 % 277,879238
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 147,92 % 0,03 % 0,000146 % 0,486885
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.199,67 % 0,030001 % 0,008097 % 26,98887
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 2.551,99 % 0,03 % 0,00252 % 8,399776
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.572,07 % 0,03 % 0,003527 % 11,757472
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 10.766,68 % 0,03 % 0,010632 % 35,43844
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.063,66 % 0,03 % 0,00895 % 29,832938
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.735,91 % 0,03 % 0,004676 % 15,588349
ING Menkul Değerler A.Ş. 620,28 % 0,025 % 0,000612 % 2,44997
Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.117,42 % 0,03 % 0,002091 % 6,969419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881444
BIST