GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.973,35 % 0,001 % 0,000502 % 50,237383
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 33.915,5 % 0,020001 % 0,008634 % 43,169642
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.390,95 % 0,03 % 0,001882 % 6,271988
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.250,96 % 0,030001 % 0,000318 % 1,061545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881446
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9543
En Düşük
7,9010
12:199,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,67
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|754.874
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.450.721
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.246.331
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.026
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.451.605
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.935.135
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|516.661.619
|% -2,85
|
|SISE
|6,79
|469.070.128
|% 0,74
|
|GARAN
|7,11
|425.778.619
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,64
|380.948.554
|% 0,28
|
|ODAS
|3,54
|373.468.771
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.836.872
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,73
|516.661.619
|% -2,85
|
|TSKB
|1,19
|198.883.109
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|373.468.771
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,64
|380.948.554
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9504
|7,9534
|% 0,43
|
|Euro
|9,3247
|9,3306
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2487
|10,3001
|% 0,35
|
|Frank
|8,6533
|8,7054
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1135
|2,1241
|% 0,42
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,99
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,67
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,10
|