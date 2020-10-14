GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 12:51
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.400,8 % 0,001 % 0,000417 % 41,688826
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 22.447,9 % 0,02 % 0,006681 % 33,403773
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 200,25 % 0,03 % 0,00006 % 0,198651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881480
BIST
15:391.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:397,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:399,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:39486,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,69
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:37
|TRCAS
|5,28
|127.883.356
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.032.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.450.562
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.587.815
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.174
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.846.035.329
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,70
|2.197.457.669
|% 4,36
|
|ODAS
|3,71
|1.684.137.990
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.724.076
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|748.485.115
|% 0,00
|
|PETKM
|4,79
|4.846.035.329
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.684.137.990
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.724.076
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|609.316.761
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.519.546
|% 3,51
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9280
|7,9319
|% 0,16
|
|Euro
|9,3280
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2964
|10,3481
|% 0,82
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:37
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15:48YAYLA
Yüzde 5.44 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 822, 442 adet işlem
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15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.61 ) 1, 075
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15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TACTR, KERVN, IZFAS, ATSYH, OZBAL, OLMIP, PEGYO, EUYO, CELHA
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15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, BALAT, EMNIS, PENGD, VANGD, DIRIT, DYOBY, IHGZT, IDGYO, UZERB