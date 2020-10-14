GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 13:21
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 5.426,65 % 0,000806 % 0,001717 % 213,099406
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 21.852,07 % 0,02 % 0,006914 % 34,569853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881502
BIST
14:331.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:337,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:339,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:33485,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,32
|Açılış
|: 485,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TRCAS
|5,28
|127.094.155
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|970.112
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.290.549
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.267.299
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.201.741
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,89
|3.785.906.968
|% 7,71
|
|TUPRS
|84,70
|1.868.125.678
|% 5,61
|
|ODAS
|3,77
|1.482.854.041
|% 6,20
|
|ZOREN
|3,05
|1.194.733.672
|% 9,32
|
|GARAN
|7,08
|682.504.411
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|3.785.906.968
|% 7,71
|
|ODAS
|3,77
|1.482.854.041
|% 6,20
|
|ZOREN
|3,05
|1.194.733.672
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,89
|557.974.790
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|283.916.165
|% 2,63
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9440
|7,9483
|% 0,37
|
|Euro
|9,3294
|9,3381
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2758
|10,3273
|% 0,62
|
|Frank
|8,6555
|8,7076
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,29
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|23,05
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,16
|
|Çeyrek
|776
|793
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,05
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,09
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47DAGHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 995 adet işlem
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, YBTAS, OZRDN, POLTK, IZFAS, KSTUR, KERVN, YONGA, EUYO, MERIT
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MERKO, UZERB, PENGD, COSMO, DIRIT, EGCYO, BALAT, IHGZT, IDGYO
-
14:46
EGCEY, ISBIR, OZBAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:46
IDEAS, BASCM, TLMAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında