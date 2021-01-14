GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 26.062,48 % 0,000442 % 0,006024 % 1.363,632163Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 330.077,87 % 0,017164 % 0,076294 % 444,495777Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 616,88 % 0,03 % 0,000143 % 0,47528Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.713,33 % 0,03 % 0,006637 % 22,122598BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 11.752,46 % 0,03 % 0,002716 % 9,054821Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 15.109,58 % 0,03 % 0,003492 % 11,641387Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 66.422,8 % 0,03 % 0,015353 % 51,176328TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 57.983,66 % 0,03 % 0,013402 % 44,674327Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.205,16 % 0,03 % 0,009524 % 31,747021ING Menkul Değerler A.Ş. 2.249,39 % 0,025 % 0,00052 % 2,079698Citi Menkul Değerler A.Ş. 8.273,33 % 0,03 % 0,001912 % 6,374302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902291BIST