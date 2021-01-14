GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 20:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 26.062,48 % 0,000442 % 0,006024 % 1.363,632163
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 330.077,87 % 0,017164 % 0,076294 % 444,495777
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 616,88 % 0,03 % 0,000143 % 0,47528
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.713,33 % 0,03 % 0,006637 % 22,122598
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 11.752,46 % 0,03 % 0,002716 % 9,054821
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 15.109,58 % 0,03 % 0,003492 % 11,641387
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 66.422,8 % 0,03 % 0,015353 % 51,176328
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 57.983,66 % 0,03 % 0,013402 % 44,674327
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.205,16 % 0,03 % 0,009524 % 31,747021
ING Menkul Değerler A.Ş. 2.249,39 % 0,025 % 0,00052 % 2,079698
Citi Menkul Değerler A.Ş. 8.273,33 % 0,03 % 0,001912 % 6,374302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902291
BIST