GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 20:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 20.059,93 % 0,000516 % 0,002783 % 539,260574
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 316.159,92 % 0,009853 % 0,043865 % 445,182777
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 185,75 % 0,030001 % 0,000026 % 0,085901
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.758,32 % 0,03 % 0,003019 % 10,062628
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 38.329,86 % 0,03 % 0,005318 % 17,726523
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.681,28 % 0,03 % 0,001343 % 4,477332
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 22.283,62 % 0,03 % 0,003092 % 10,305563
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.930 % 0,03 % 0,005124 % 17,079125
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.279,44 % 0,03 % 0,002675 % 8,916213
ING Menkul Değerler A.Ş. 499,38 % 0,025 % 0,000069 % 0,277137
Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.982,98 % 0,03 % 0,000414 % 1,379541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902292
BIST