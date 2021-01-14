GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 20:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.917,83 % 0,000507 % 0,002455 % 484,504092
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 75.710,34 % 0,010852 % 0,047443 % 437,17982
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40,17 % 0,03 % 0,000025 % 0,083906
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.883,87 % 0,030001 % 0,001807 % 6,023619
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.124,5 % 0,03 % 0,002585 % 8,615184
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.421,82 % 0,03 % 0,000891 % 2,969844
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 4.201,42 % 0,03 % 0,002633 % 8,775808
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.299,27 % 0,03 % 0,003947 % 13,157756
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.638,19 % 0,03 % 0,00228 % 7,599302
ING Menkul Değerler A.Ş. 120 % 0,025 % 0,000075 % 0,300784
Citi Menkul Değerler A.Ş. 1.325,19 % 0,03 % 0,00083 % 2,767994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902293
BIST