GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.534,77 % 0,000495 % 0,000199 % 40,3084
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 296.787,41 % 0,012813 % 0,038556 % 300,910465
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.630 % 0,03 % 0,000472 % 1,571926
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.838,28 % 0,03 % 0,003097 % 10,322868
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 31.804,91 % 0,03 % 0,004132 % 13,772691
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 11.418,74 % 0,03 % 0,001483 % 4,94474
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 85.333,46 % 0,03 % 0,011086 % 36,952555
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.561,97 % 0,03 % 0,0041 % 13,667496
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.621,39 % 0,03 % 0,005017 % 16,724507
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.274,72 % 0,03 % 0,009129 % 30,431592
ING Menkul Değerler A.Ş. 36.124,04 % 0,025 % 0,004693 % 18,771619
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.001,11 % 0,03 % 0,003768 % 12,558558
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970617
BIST