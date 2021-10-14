GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 439,97 % 0,000684 % 0,000264 % 38,635977
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 68.068,43 % 0,012916 % 0,040902 % 316,685724
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,00119 % 3,965942
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.577,33 % 0,03 % 0,002751 % 9,168381
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.995,56 % 0,03 % 0,003603 % 12,009095
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.046,56 % 0,03 % 0,001831 % 6,102268
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 13.889,92 % 0,03 % 0,008346 % 27,821474
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.948,39 % 0,03 % 0,004175 % 13,917574
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.676,92 % 0,03 % 0,004613 % 15,376826
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.343,46 % 0,03 % 0,00922 % 30,732986
ING Menkul Değerler A.Ş. 5.101,11 % 0,025 % 0,003065 % 12,260956
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.801,12 % 0,03 % 0,003486 % 11,61965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970618
BIST