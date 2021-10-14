GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 284.734,36 % 0,00045 % 0,006231 % 1.386,097983
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 960.246,44 % 0,005879 % 0,021013 % 357,439781
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.085,15 % 0,03 % 0,000089 % 0,297981
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.907.062,19 % 0,061866 % 0,063615 % 102,826362
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.805,2 % 0,03 % 0,000105 % 0,350502
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.294,3 % 0,03 % 0,000094 % 0,313236
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 2.927,58 % 0,03 % 0,000064 % 0,213545
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.617,67 % 0,03 % 0,000517 % 1,722735
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 469,2 % 0,029999 % 0,00001 % 0,034226
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.712,76 % 0,03 % 0,000147 % 0,489645
ING Menkul Değerler A.Ş. 21.202,25 % 0,025 % 0,000464 % 1,855849
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 33.164,01 % 0,03 % 0,000726 % 2,419068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970621
BIST