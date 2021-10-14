GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 13.518 % 0,000447 % 0,007308 % 1.636,424405
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 20.867,48 % 0,017478 % 0,011281 % 64,545917
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 181.112,69 % 0,149764 % 0,097911 % 65,376837
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.148,91 % 0,03 % 0,004946 % 16,486608
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 4.131,38 % 0,03 % 0,002233 % 7,444862
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.204,89 % 0,03 % 0,006057 % 20,191562
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.403,44 % 0,03 % 0,00184 % 6,133118
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.976,88 % 0,03 % 0,003231 % 10,770505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970622
BIST