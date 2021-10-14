GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 5.310 % 0,00045 % 0,003618 % 804,587991
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 54.396,41 % 0,017715 % 0,037059 % 209,190087
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000674 % 2,248214
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.695,99 % 0,03 % 0,003199 % 10,664236
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 44,52 % 0,03 % 0,00003 % 0,101101
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 5.508,05 % 0,03 % 0,003753 % 12,508161
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 9.097,11 % 0,03 % 0,006198 % 20,658692
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.168,87 % 0,03 % 0,008972 % 29,905353
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.813,63 % 0,03 % 0,003961 % 13,202187
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.864,74 % 0,03 % 0,013533 % 45,110682
ING Menkul Değerler A.Ş. 11.248,27 % 0,025 % 0,007663 % 30,652183
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.258,26 % 0,03 % 0,00767 % 25,566496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970620
BIST