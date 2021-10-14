GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 13:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 24.075,29 % 0,000923 % 0,000887 % 96,123886
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 140.009,04 % 0,02 % 0,00516 % 25,801794
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.231 % 0,03 % 0,00233 % 7,768318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970665
BIST
14:191.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:199,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0865
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:1910,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1163
|Açılış
|: 10,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:19529,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,42
|Açılış
|: 529,98
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:19
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|MAALT
|183,60
|31.466.957
|% 7,49
|
|DITAS
|17,23
|29.881.503
|% 6,49
|
|MEDTR
|36,44
|58.347.828
|% 6,24
|
|KZBGY
|30,60
|84.477.726
|% 5,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.108.570
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,10
|98.382.715
|% -6,22
|
|DOBUR
|32,16
|2.686.813
|% -5,85
|
|BTCIM
|12,97
|7.475.681
|% -4,77
|
|ASELS
|16,50
|772.724.925
|% 1,23
|
|FROTO
|170,20
|707.364.792
|% -4,17
|
|GARAN
|9,33
|701.944.193
|% -0,53
|
|THYAO
|14,36
|558.125.315
|% 0,70
|
|TUPRS
|124,60
|531.206.140
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|252.781.460
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|122.618.602
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|701.944.193
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|135.535.218
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,76
|370.112.481
|% 0,30
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1609
|9,1641
|% 0,95
|
|Euro
|10,6544
|10,6599
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,5333
|12,5961
|% 1,33
|
|Frank
|9,9202
|9,9799
|% 1,33
|
|Riyal
|2,4352
|2,4475
|% 0,88
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,07
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|56,19
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,88
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|84,24
|84,24
|1,06
|