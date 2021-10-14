GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 15:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 58,61 % 0,001 % 0,000555 % 55,4747
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 12.306,85 % 0,02 % 0,11647 % 582,341917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970718
BIST
16:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:509,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0963
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:5010,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1188
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:50529,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,58
|Açılış
|: 529,14
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:50
|LUKSK
|54,45
|3.366.807
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.503.970
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,48
|152.461.359
|% 9,00
|
|RAYSG
|10,12
|2.475.745
|% 7,66
|
|AVHOL
|6,81
|10.978.302
|% 6,74
|
|BAYRK
|9,90
|15.177.424
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,96
|3.850.914
|% -9,37
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,70
|123.068.738
|% -8,29
|
|OZBAL
|17,08
|186.705.407
|% -6,56
|
|GARAN
|9,33
|1.053.128.521
|% -0,53
|
|ASELS
|16,60
|988.292.980
|% 1,84
|
|FROTO
|171,90
|936.052.742
|% -3,21
|
|TUPRS
|125,60
|714.496.839
|% 2,28
|
|THYAO
|14,39
|690.259.372
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,40
|354.184.363
|% 0,42
|
|GARAN
|9,33
|1.053.128.521
|% -0,53
|
|ODAS
|1,45
|153.431.812
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|340.377.857
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,84
|155.921.446
|% 1,10
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1706
|9,1739
|% 1,06
|
|Euro
|10,6495
|10,6624
|% 1,13
|
|Sterlin
|12,5191
|12,5819
|% 1,22
|
|Frank
|9,8972
|9,9568
|% 1,09
|
|Riyal
|2,4368
|2,4491
|% 0,95
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,17
|
|Altın Gr.
|529
|529
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.495
|3.548
|43,00
|
|Tam
|3.481
|3.569
|48,89
|
|Yarım
|1.683
|1.726
|23,65
|
|Çeyrek
|844
|863
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,11
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,57
|
Seans Raporu
16:50
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