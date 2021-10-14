GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 15:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.295,92 % 0,000869 % 0,001685 % 193,823982
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 37.325,66 % 0,02 % 0,008619 % 43,093598
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970723
BIST
15:401.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:409,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
15:4010,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1146
|Açılış
|: 10,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
15:40529,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,46
|Açılış
|: 529,02
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler15:40
|LUKSK
|54,45
|3.354.011
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.197.253
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,60
|117.875.607
|% 9,42
|
|AVHOL
|6,88
|9.046.794
|% 7,84
|
|ALCTL
|25,64
|25.367.715
|% 6,48
|
|BAYRK
|9,90
|15.172.019
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|32,00
|3.526.345
|% -6,32
|
|TDGYO
|6,69
|46.202.473
|% -5,64
|
|PRKAB
|18,32
|109.543.188
|% -5,08
|
|GARAN
|9,32
|903.420.674
|% -0,64
|
|ASELS
|16,51
|861.894.459
|% 1,29
|
|FROTO
|169,50
|819.656.104
|% -4,56
|
|THYAO
|14,38
|620.944.512
|% 0,84
|
|TUPRS
|124,60
|608.202.538
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,40
|335.193.560
|% 0,42
|
|GARAN
|9,32
|903.420.674
|% -0,64
|
|ODAS
|1,44
|139.264.499
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,84
|152.588.643
|% 1,10
|
|VAKBN
|3,43
|276.690.101
|% 3,63
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1498
|9,1573
|% 0,88
|
|Euro
|10,6244
|10,6582
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,5109
|12,5736
|% 1,15
|
|Frank
|9,8930
|9,9526
|% 1,05
|
|Riyal
|2,4338
|2,4460
|% 0,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,82
|
|Altın Gr.
|529
|529
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|49,00
|
|Tam
|3.481
|3.568
|48,10
|
|Yarım
|1.682
|1.726
|23,26
|
|Çeyrek
|844
|863
|11,63
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|1,07
|
Seans Raporu
15:40
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15:52ALCTL
Yüzde 6.31 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 450 adet işlem
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15:51XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 10, 762.00 milyon TL de
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15:50AVHOL
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