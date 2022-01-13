GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 351.980,56 % 0,000454 % 0,007633 % 1.682,686637
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.355.289,17 % 0,005742 % 0,051073 % 889,543855
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.195,75 % 0,03 % 0,000416 % 1,387498
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.950.557,63 % 0,062216 % 0,10735 % 172,545421
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.805,2 % 0,03 % 0,000104 % 0,347326
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 15.711,25 % 0,03 % 0,000341 % 1,135633
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 23.593,59 % 0,03 % 0,000512 % 1,705382
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 97.906,53 % 0,03 % 0,002123 % 7,076835
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.677,45 % 0,03 % 0,000275 % 0,916344
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 60.474,87 % 0,03 % 0,001311 % 4,371218
ING Menkul Değerler A.Ş. 47.927,11 % 0,025 % 0,001039 % 4,157086
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 85.496,14 % 0,03 % 0,001854 % 6,179788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993322
BIST