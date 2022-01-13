GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









- 2021 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 24.318 % 0,00044 % 0,009692 % 2.201,696611Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 29.433,58 % 0,018145 % 0,011731 % 64,654068Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.821,91 % 0,03 % 0,001523 % 5,077658İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 282.017,45 % 0,129944 % 0,112403 % 86,501799Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.896,66 % 0,03 % 0,003945 % 13,14834Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 15.895,95 % 0,03 % 0,006336 % 21,118789TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.063,75 % 0,03 % 0,007997 % 26,655953Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.403,44 % 0,03 % 0,001357 % 4,521698Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.951,43 % 0,03 % 0,005959 % 19,863951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993323BIST