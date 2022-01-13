GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
- 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 24.318 % 0,00044 % 0,009692 % 2.201,696611
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 29.433,58 % 0,018145 % 0,011731 % 64,654068
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.821,91 % 0,03 % 0,001523 % 5,077658
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 282.017,45 % 0,129944 % 0,112403 % 86,501799
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.896,66 % 0,03 % 0,003945 % 13,14834
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 15.895,95 % 0,03 % 0,006336 % 21,118789
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.063,75 % 0,03 % 0,007997 % 26,655953
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.403,44 % 0,03 % 0,001357 % 4,521698
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.951,43 % 0,03 % 0,005959 % 19,863951
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993323
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