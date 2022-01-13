GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 19.737,86 % 0,000885 % 0,001831 % 206,791295Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 99.648,22 % 0,02 % 0,009242 % 46,21135BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.356,84 % 0,03 % 0,000682 % 2,274465TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 72.000,85 % 0,03 % 0,006678 % 22,260012Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.932,95 % 0,03 % 0,001014 % 3,380077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993351BIST