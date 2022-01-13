GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 11:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 18.561,16 % 0,000776 % 0,001914 % 246,441982
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 40.862,94 % 0,007072 % 0,004213 % 59,569541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993357
BIST
14:372.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:3713,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3701
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:3715,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4607
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:37796,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 20,02
|Açılış
|: 796,99
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|PKENT
|8.121,80
|12.298.759
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.108.985.896
|% 1,76
|
|THYAO
|28,62
|3.501.290.366
|% 6,47
|
|GARAN
|11,90
|1.448.626.929
|% 0,42
|
|EREGL
|31,76
|1.429.365.771
|% 0,57
|
|SISE
|15,26
|1.413.203.769
|% 0,46
|
|KRDMD
|13,28
|4.108.985.896
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,85
|927.496.598
|% -0,77
|
|THYAO
|28,62
|3.501.290.366
|% 6,47
|
|PETKM
|9,72
|1.191.522.812
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|169.271.916
|% 1,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5910
|13,5936
|% 2,80
|
|Euro
|15,6023
|15,6169
|% 3,04
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 2,92
|
|Frank
|14,8242
|14,9135
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6065
|3,6246
|% 2,66
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,90
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,10
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,63
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-38,03
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-19,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,02
|
Seans Raporu
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