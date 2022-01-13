GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 14:54
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan ğerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 445.548,22 % 0,000457 % 0,020359 % 4.459,537987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993442
BIST
16:382.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,11
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3813,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3730
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3815,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4602
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:38796,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,98
|Açılış
|: 796,95
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|8.123,40
|15.005.881
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.939.448
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.095.492
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|SISE
|15,14
|1.721.343.303
|% -0,33
|
|EREGL
|31,76
|1.654.797.372
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,84
|1.100.515.204
|% -1,03
|
|PETKM
|9,63
|1.557.734.552
|% 0,84
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5859
|13,5965
|% 2,82
|
|Euro
|15,5992
|15,6164
|% 3,04
|
|Sterlin
|18,6009
|18,6942
|% 2,90
|
|Frank
|14,8440
|14,9334
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6119
|3,6301
|% 2,82
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,48
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,98
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.262
|5.395
|-77,44
|
|Yarım
|2.543
|2.610
|-37,46
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,73
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,27
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,13
|
Seans Raporu
16:38
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